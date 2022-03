Joca Guanaes entrevista Roni Magalhães, CEO da marca brasileira Forever Liss

No Segundou desta segunda-feira (14), Joca Guanaes recebeu um convidado que tem uma trajetória de mais de 20 anos voltada para o e-commerce. Roni Magalhães teve grandes passagens por empresas como Magazine Luiza, Pernambucanas e Renner, antes de assumir, no ano passado, o comando da Forever Liss com o objetivo de acelerar o crescimento da empresa.

A companhia, que tem mais de 250 produtos no portfólio, é um case de sucesso, considerada pelos especialistas a maior empresa de DTC de cosméticos do Brasil. Para quem não sabe, a sigla DTC significa direct-to-consumer, quando o consumidor compra diretamente da marca.

A Forever Liss tem uma rede social forte, com mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram e, além de seu e-commerce, tem presença de vendas também na Belong Be, marketplace que reúne marcas de beleza independentes.

Confira a entrevista:

