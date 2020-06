Joca Guanaes promoverá lives sobre Marketing e Business

Joca Guanaes irá promover diversas lives em seu perfil no Instagram. A primeira será amanhã (02), às 18h, com participação de Márcio Santoro, fundador e CEO da Agência África. Joca também já anunciou que os próximos bate-papos, sempre as terças, contarão com participações de Sérgio Valente (09 de junho), Eco Moliterno (16 de junho), Nizan Guanaes (23 de junho) e Luis Fernando Musa (30 de junho).

“Vamos ouvir e aprender com mentes brilhantes do Marketing e do Business”, nos disse o publicitário baiano radicado em São Paulo. As entrevistas serão às 18h, no @jocaguanaes.