Joceval Rodrigues nega que vai deixar Câmara e reafirma que tentará reeleição

O deputado federal Joceval Rodrigues (Cidadania) negou que rompeu com o parlamentar Abílio Santana (PSC) e por isso deixaria a Câmara Federal. Eleito vereador, Joceval está na cadeira do Congresso Nacional, em Brasília, desde que Abílio se licenciou do mandato. A informação foi publicada na coluna de Jairo Costa Júnior no CORREIO.

O político afirmou que não foi procurado pelo jornalista e garantiu que continua em bons termos com Abílio Santana.

"O conteúdo não procede, permaneço no Congresso e jamais houve qualquer imbróglio com o Abílio, que é um amigo de longas datas”, disse ele.

Presidente estadual do partido Cidadania, Joceval Rodrigues vai disputar nas eleições desse ano a permanência na Câmara dos Deputados pelo partido.