Joel Santana é nomeado diretor para o desafio EuroLampions

O treinador e ex-jogador de futebol Joel Santana é o novo escalado para reforçar o desafio EuroLampions - amistoso internacional inédito proposto por Brahma, patrocinadora da Copa do Nordeste, entre os grandes campeões europeus e os melhores jogadores da Lampions. Conhecido pelas entrevistas em inglês com sotaque carregado, Joel entra nesse jogo para ajudar na comunicação com os desafiados. Nomeado diretor de futebol da seleção Nordeste, ele fez o ultimato: “Respondam a esse convite, sem medo, até o dia 3 de junho”. O vídeo completo de Joel Santana você pode ver clicando aqui.

Outro nome forte dos gramados que está apoiando a EuroLampions é Daniel Alves. Para ele, o desafio tem o papel de valorizar o futebol do Nordeste. “Muito assertivo por parte da Brahma: o EuroLampions, Lampions me remete ao Nordeste, a coisas caseiras, coisas regionais. Lampions faz um trocadilho bem interessante. Eu acredito que seja um projeto de extrema seriedade, porque a gente vai trazer um pouco da história do futebol nordestino. E eu, como embaixador, fico muito lisonjeado por fomentar tudo isso. Acredito que vai ser um projeto de sucesso. Viva o futebol nordestino, viva a EuroLampions, nascida no Nordeste”, destacou no lançamento do desafio.

Desafio

Os principais clubes que já fizeram história em seus próprios países e levantaram taças no velho mundo já receberam a carta-convite para o amistoso. Em carta aberta publicada nos principais veículos de comunicação do Nordeste, a patrocinadora da Copa do Nordeste também comentou: “E aí, torcedor, vamos mostrar a força do nosso Nordeste? Vamos fazer esse desafio acontecer?”, provocou a Brahma para que as torcidas se unam.

O desafio ainda não tem data marcada porque depende do aceite de algum grande clube da Europa. A partida vai acontecer quando o cenário estiver seguro. O objetivo do desafio EUROLAMPIONS é mais do que simplesmente disputar uma partida de futebol internacional, é mostrar para o mundo inteiro a paixão e o orgulho dos torcedores nordestinos por seus times.

“Vamos aguardar até o dia 3 de junho pra ver quem aceita, enquanto isso vamos esquentar a conversa reforçando o convite com eles. Contamos muito com a união dos nossos torcedores para ajudar a mostrar a paixão do povo nordestino pelo futebol. Até lá, nossa seleção com os melhores do Nordeste será escalada”, ressaltou Felipe Balota, gerente regional de marketing da Ambev.

Brahma e o futebol

A Brahma patrocina os 20 maiores clubes do futebol brasileiro e é a principal incentivadora do futebol nordestino. Entre os times patrocinados estão Bahia e Vitória, na Bahia, Santa Cruz e Sport, de Pernambuco, além de Ceará e Fortaleza.

A marca apoia ainda o Flamengo, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, no Rio de Janeiro, o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians, em São Paulo, o Athletico-PR e o Coritiba, no Paraná, o Grêmio e o Internacional, no Rio Grande do Sul, o Cruzeiro, o Atlético-MG e o América-MG, de Minas Gerais.

A Brahma é uma cerveja que está na mesa dos brasileiros, com excelentes ingredientes e muita qualidade, desde 1888. Com essas parcerias, a Brahma pretende trazer mais brahmosidade para o futebol.