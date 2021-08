Joelma anuncia volta da banda Calypso

A cantora paraense Joelma está cheia de novidades para o próximo ano. Ela anunciou que vai voltar com Banda Calypso. A declaração da artista aconteceu no último sábado (28), durante uma live especial que aconteceu em seu canal do Youtube.

Segundo Joelma, a intenção é fazer uma turnê especial com o grupo com o qual ela foi revelada para todo o Brasil:

“Tem muita coisa por vir (…). Ano que vem a gente está com a turnê Isso é Calypso, e a banda Isso é Calypso vai voltar”, disse.

O anúncio do retorno da Banda Calypso aconteceu após pouco mais de cinco anos, quando ela se divorciou de marido e companheiro de banda, o guitarrista Chimbinha. Desde então Joelma segue em carreira solo, onde já conta com diversos hits lançados.

Recentemente, a loira, que tem mais de 30 anos de carreira e desde 1999 no comando da Calypso, lançou o clipe do single Coração Vencedor, que atualmente já conta com quase 5 milhões de visualizações no Youtube.

Relacionamento abusivo

Há poucas semanas, Joelma esteve no programa Jojo Nove e Meia, apresentado pela funkeira Jojo Todynho, onde ela fez um desabafo sobre violência doméstica. A cantora contou que por anos presenciou agressões sofridas pela mãe.