Joelma revela ter sofrido três derrames após quinta covid-19

A cantora Joelma, que se recuperou recentemente da quinta infecção por covid-19, revelou aos fãs durante um show que teve alguns problemas de saúde, como paradas cardíacas e derrames.

Durante um show realizado em São Paulo, a cantora comentou que as complicações foram derivadas das infecções da doença, segundo os médicos que acompanharam a recuperação. De acordo com a paraense de 48 anos, ela não contou os problemas para ninguém e aguentou sozinha.

"Eu tive três derrames oculares. E algumas paradas cardíacas, mas isso ninguém sabe. Passei por isso sozinha. Mas Ele [Deus] é a minha força. Nele eu posso todas as coisas", comentou.

Desde a primeira infecção da covid-19, Joelma tem passado por vários problemas. Ela foi internada com esofagite, gastrite e edema. Nas outras infecções, a artista apareceu com um rosto inchado, deixando os fãs assustados com a aparência da famosa. Por causa das cores, Joelma precisou ingerir vários corticoides, remédio causador do inchaço.