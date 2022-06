Joelma tem diagnóstico de esofagite, gastrite e edema e cancela shows

A cantora Joelma, 47, está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, após receber diagnóstico de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da quarta infecção pela covid-19. No fim de semana, ela havia aparecido em show com o rosto inchadíssimo e relatou que era uma das sequelas da doença.

"Toda vez que eu pego é muito inchaço, é muita alergia, mas eu não desisto. Continuo trabalhando, gravei clipe, DVD e estou aqui", disse na ocasião.

Joelma contou que inchaço é uma sequela da covid (reprodução)

Segundo o hospital, durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. A cantora se recupera bem e tem previsão de alta no fim de semana. A orientação, porém, é que Joelma fique em repouso pelos próximos sete dias.

Os shows programados para este final de semana nas cidades de Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP) estão cancelados.