Jogador chora ao notar que causou fratura exposta no adversário

Uma lesão forte aconteceu durante o empate entre Greuther Furth e Eintracht Frankfurt, no último sábado (2), pelo Campeonato Alemão. O lateral-direito Marco Meyerhofer e o atacante Jens Petter Hauge se chocaram, e o primeiro acabou sofrendo uma fratura exposta.

O lance aconteceu já no fim do segundo tempo. Tudo começa quando, na dividida, Meyerhofer cai por cima do rival. Só que o lateral fica com a perna presa embaixo do norueguês, quando ambos tocam no chão. Com isso, seu tornozelo quebra até o ponto em que o osso fica exposto.

Após o choque, Meyerhofer, que defende o Greuther Furth, grita de dor. E, ao perceber a gravidade da lesão do adversário, Hauge imediatamente começa a chorar. Médicos então correm para o campo para socorrer o jogador, que estava se contorcendo em agonia desde a colisão.

Para piorar a situação, a esposa e os pais de Meyerhofer estariam nas arquibancadas e testemunharam o incidente, segundo o jornal alemão Bild. O lateral foi levado para um hospital local, onde passou por uma cirurgia. Ele deve ficar fora dos gramados durante a maior parte do restante do ano.