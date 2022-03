Jogador dá cotovelada em rival, que leva 24 pontos no rosto; veja

O futebol tailandês presenciou cenas lamentáveis neste fim de semana, com uma violência digna de ringues de luta. Durante a partida entre o Bangkok FC e o North Bangkok University, pela terceira divisão do país, o jogador Aitsaret Noichaiboon desferiu um golpe de Muay-Thai no rosto de um adversário.

Tudo começou quando Supasan Ruangsuphanimit provocou o rival, deixando o pé para que ele tropeçasse, antes de uma cobrança lateral. Só que Noichaiboon teve um ataque de fúria e soltou uma cotovelada certeira no atleta do North University. A reação surpreendeu a todos, e o jogador do Bangkok FC foi imediatamente expulso.

Pemain kelab Bangkok FC, Aisaret Noichaiboon ditamatkan kontrak sejurus tamat perlawanan, selepas aksi Muay Thai beliau keatas pemain lawan seperti dalam video dibawah. ???????????? pic.twitter.com/AFPFpOXyy0 — VOCKET FC (@vocketfc) March 13, 2022

Nocauteado, Ruangsuphanimit foi levado para o hospital após a agressão. Segundo o Daily Mail, ele precisou levar 24 pontos por conta de uma grave ferida no lábio superior.

Como consequência, o Bangkok anunciou o desligamento de Noichaiboon, e ainda ofereceu todo o apoio para os cuidados de Ruangsuphanimit.