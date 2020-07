Jogador da divisão de base do Goiás morre em acidente de moto

O jogador das divisões de base do Goiás, Higor Soares, 16 anos, morreu neste sábado (11) após sofrer um acidente de moto.

O jovem treinava na equipe sub-17 do Esmeraldino, que está com as funções paralisadas devido a pandemia de covid-19.

"Com imenso pesar informamos o falecimento do nosso atleta Higor Soares (acidente de moto). Toda família esmeraldina está arrasada com a notícia", afirma o clube, em mensagem nas redes sociais.

"Higor tinha 16 anos e chegou ao Goiás em janeiro de 2018. Desejamos força e nossos sentimentos aos amigos e familiares do meia sub-17", conclui o clube.

Não há detalhes de onde e quando, ou quais as circunstâncias detalhadas do acidente.