Jogador da Inglaterra deixa Copa do Mundo por 'razões pessoais'

O zagueiro Ben White deixou a concentração da Inglaterra nesta quarta-feira (30) e não atuará mais pela equipe do técnico Gareth Southgate na Copa do Mundo do Catar. A informação foi divulgada pela Federação Inglesa de Futebol (FA), que apenas comunicou que a dispensa foi por 'motivos pessoais'.

De acordo com o comunicado, o defensor estava no centro de treinamento de Al Wakrah quando decidiu partir. A FA não deu maiores detalhes, e pediu respeito pela privacidade do jogador.

"Ben White deixou a base de treinamento da Inglaterra em Al Wakrah e voltou para casa por motivos pessoais. O zagueiro do Arsenal não deve retornar ao time até o final do torneio. Pedimos que a privacidade do jogador seja respeitada neste momento", disse a federação, em nota oficial.

A decisão aconteceu um dia depois de a Inglaterra garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, na liderança do Grupo B. O zagueiro do Arsenal é reserva e não entrou em campo nos três jogos do English Team na primeira fase da competição.

A seleção comandada por Southgate volta a campo no próximo domingo (4), quando enfrentará o Senegal, no estádio Al Bayt, pelas oitavas de final. Na defesa, o treinador tem como opções Stones, do Manchester City, Maguire, do Manchester United, Dier, do Tottenham, e Coady, do Wolverhampton.