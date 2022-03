Jogador da NBA é multado após arremessar celular de fã no chão

O pivô Jusuf Nurkic, do Portland Trail Blazers, foi multado pela NBA em 40 mil dólares (cerca de R$ 196 mil) após se envolver em uma confusão com um torcedor na arquibancada. O caso aconteceu logo depois da derrota da equipe para o Indiana Pacers, por 129-98, no último domingo (20).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o bósnio se dirige até o fã e dá uma encarada. Logo em seguida, o jogador pega o celular da mão do torcedor e o arremessando no chão.

Não ficou claro o que o fã, que estava com a camisa dos Pacers, fala para deixar Nurkic irritado. Mas, de acordo com o jornalista Chris Haynes, do Yahoo Sports, o torcedor teria ofendido a mãe do pivô, chamando ela de 'lixo'. O homem também teria xingado a avó do jogador, que morreu vítima de covid-19 em 2020.

Jusuf Nurkic was NOT happy with what this fan said/did, got in his face, and tossed his phone ????pic.twitter.com/yboKUzVcL1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 21, 2022

"O pivô do Portland Trail Blazers, Jusuf Nurkic, foi multado em US$ 40.000 por confrontar um torcedor na quadra, pegando o celular do torcedor e jogando na arquibancada, foi anunciado hoje por Byron Spruell, presidente de Operações da Liga. O incidente ocorreu após a derrota do Trail Blazers por 129 a 98 para o Indiana Pacers em 20 de março", diz a nota oficial da NBA.

Nurkic está afastado das quadras desde o dia 16 de fevereiro, se recuperando de uma fascite plantar no pé esquerdo. Na temporada, ele participou de 56 partidas e fez 15 pontos.