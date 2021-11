Jogador da NFL é acusado de dirigir bêbado e causar morte em acidente de carro

Em seu segundo ano atuando na principal liga de futebol americano, a NFL, Henry Ruggs III, atleta do Las Vegas Raiders, ganhou destaque na mídia não pelo bom desempenho dentro de campo, mas por um descuido que resultou em uma morte.

O jogador se envolveu em um acidente de carro na madrugada desta terça (2) na cidade de Las Vegas, estado de Nevada, e que deixou uma pessoa morta. Segundo o Departamento de Polícia de Las Vegas, Ruggs está sendo acusado de dirigir sob o efeito de álcool.

Em um comunicado divulgado pelos oficiais, Henry permaneceu no local após o acidente para acompanhar o atendimento à vítima e depois foi encaminhado ao hospital para tratar os ferimentos leves. “Ruggs será acusado de dirigir sob influência do álcool resultando em morte. Esta é uma investigação em andamento”, completa a nota da polícia. No estado de Nevada, a pena mínima para esse tipo de crime é de dois anos.

O Las Vegas Raiders publicou uma nota em seu Instagram alegando que estão apurando mais informações sobre o caso e prestando condolências à família da vítima. "Os Raiders estão cientes de um acidente envolvendo Henry Ruggs III que ocorreu esta manhã em Las Vegas. Estamos arrasados ​​com a perda de vidas e nossos pensamentos e orações vão para a família da vítima. Estamos em processo de coleta de informações e não há mais comentários neste momento", diz a nota da equipe.

Curiosamente, Henry Ruggs também é conhecido por sempre homenagear seu amigo de infância Rod Scott, que faleceu em um acidente de carro em 2016. Em seu Instagram, ele homenageia Scott em sua bio com a mensagem “vida longa a Roderic D Scott” e, recentemente, publicou uma foto de sua chuteira com um desenho do rosto de Rod Scott e a mesma mensagem escrita. Quando protagoniza grandes lances na partida, ele homenageia o amigo levantando três dedos.