Jogador da seleção de Gana ironiza Neymar: 'Não é melhor que eu'

Gana vai estrear na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24), contra Portugal. Mas se depender da confiança do meia-atacante Mohammed Kudus, o time africano vai brilhar na competição.

Nesta quarta-feira (23), Kudus afirmou que Gana está pronta para fazer história e até afirmou que é melhor do que Neymar.

"Hoje não é melhor do que eu. Ele é apenas um jogador mais famoso, só isso", afirmou o ganês.

Aos 22 anos, Kudus defende o Ajax. Apesar de se colocar acima do craque brasileiro, ele não teve um final feliz quando enfrentou Neymar. Em setembro, o Brasil venceu Gana por 3x0 em amistoso disputado na França. A partida foi marcada por muitas faltas e provocações.

"Ele estava defendendo seu país e eu estava defendendo o meu. Eu não estava prestes a deixá-lo me empurrar. O que o torna melhor, por enquanto, é que ele conquistou muito", frisou Kudus.

Gana e Brasil podem ser adversárias nas oitavas de final da Copa do Mundo. Kudus, aliás, diz que está esperando pelo duelo.

"Podemos nos encontrar novamente. Eu e Neymar, parte dois. Tenho certeza que ele iria gostar", afirmou.