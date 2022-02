Jogador da seleção francesa agride gato e choca web; imagem forte

Um vídeo do zagueiro Kurt Zouma, do West Ham e da seleção francesa, está causando revolta na internet. Nas imagens perturbadoras, obtidas pelo jornal inglês The Sun, o jogador aparece agredindo um gato em sua mansão, na Inglaterra.

O vídeo começa com o francês de 27 anos segurando o gato-de-bengala, que é solto no ar e leva um chute antes de cair no chão. Depois, Zouma persegue o animal, atirando objetos nele. No fim, uma criança aparece erguendo o pet em uma bancada de cozinha, e o zagueiro acerta um tapa no bicho. É possível ouvir risos ao fundo, e as legendas mostram uma série de emojis rindo.

Atenção: imagens fortes

????????|BREAKING: Video obtained by The Sun shows West Ham United star Kurt Zouma repeatedly kicking his cat across the floor like a football ????????[GRAPHIC] pic.twitter.com/Bq2oH6Eaiz — Politics UK  (@PoliticsForUK) February 7, 2022

As imagens foram supostamente produzidas pelo irmão de Kurt, Yoan, dentro da casa do jogador na região de Londres. O vídeo teria sido feito no domingo (6), um dia depois da vitória do West Ham por 2x1 sobre o Kidderminster Harriers em jogo pela Copa da Inglaterra.

Após o vídeo viralizar, organizações de defesa dos animais estão exigindo punição ao jogador. A pena máxima na Inglaterra para casos de crueldade contra animais é de cinco anos.

O West Ham emitiu um comunicado e afirmou que não tolera agressão aos animais. "O West Ham United condena sem reservas as ações de nosso jogador, Kurt Zouma, no vídeo que circulou. Falamos com Kurt e vamos tratar do assunto internamente, mas gostaríamos de deixar claro que não toleramos de forma alguma a crueldade contra os animais", diz a nota.

Zouma também se pronunciou e disse estar "profundamente arrependido" pelos atos.

"Quero me desculpar por minhas ações. Não há desculpas para o meu comportamento, do qual lamento sinceramente. Também quero dizer o quanto lamento profundamente a todos que ficaram chateados com o vídeo. Gostaria de assegurar a todos que nossos dois gatos estão perfeitamente bem e saudáveis. Eles são amados e queridos por toda a nossa família, e esse comportamento foi um incidente isolado que não vai acontecer novamente", afirmou, em declarações ao The Sun.