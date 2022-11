Jogador da Sérvia nega caso com esposa de companheiro de equipe

Adversária do Brasil na estreia da Copa do Mundo, a Sérvia vive dias agitados nos bastidores. Tem circulado na mídia o rumor de que o atacante Vlahovic estaria se envolvendo com a esposa do goleiro reserva Predrag Rajkovic.

Através do jornalista Fabrizio Romano, Vlahovic fez um depoimento no qual negou as acusações.

"É um absurdo, completamente sem noção. É triste que eu tenha que vir aqui e me explicar. Isso foi inventado por pessoas que não tem nada melhor para fazer da vida", afirmou o atacante.

A Sérvia ainda não conseguiu se encontrar na Copa do Mundo. Depois da estreia com derrota por 2x0 para o Brasil, a equipe empatou por 3x3 com Camarões após fazer 3x1.

Com apenas um ponto, a Sérvia ainda tem chance de classificação para as oitavas de final, mas terá que vencer a Suíça e torcer para que Camarões não ganhe do Brasil na última rodada.