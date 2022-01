Jogador de 17 anos morre durante teste para atuar no Flamengo-PI

Um jogador de 17 anos morreu durante um teste para atuar nas categorias de base do Flamengo-PI, em Teresina. O jovem, identificado como Isaias, relatou aos colegas um desconforto ao executar os exercícios, e em seguida sofreu um mal súbito. Ele chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

O garoto, que já havia ido a três treinos no clube, fazia uma atividade com um grupo com 12 atletas. Segundo o técnico Raimundo Soares, que comandava o trabalho, ele chegou a pedir para os colegas desacelerarem. O jovem reduziu a velocidade e começou a caminhar, até se sentar em um banco.

"Os meninos disseram que ele pedia para ir mais devagar (na corrida em grupo) e que ouviram um ronco dele. Falaram para ele ficar só caminhando, ele caminhou, mas depois caiu", afirmou, em entrevista à Rede Clube, afiliada da TV Globo na região.

"Os rapazes pegaram ele, botaram ele no banco, fizeram uma massagem, mas não teve jeito. Eu estou esperando até o contato da família para ajudar em algo", completou.

O episódio foi presenciado pelo pai do adolescente. Raimundo disse que ligou para a Samu, que prestou atendimento médico de urgência. Mas Isaias não resistiu e morreu.

"Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Eu liguei para o Samu, eles chegaram na moto e, depois, veio o pessoal no carro. Eles fizeram um atendimento muito bom, tentaram reanimar o garoto, mas não foi possível. A gente passa por tanta coisa, a idade que eu estou, eu nunca tinha presenciado algo assim", disse o treinador, de 72 anos.

A Guarda Civil Municipal deu suporte à equipe da Samu, e isolou a área. Em seguida, o corpo do adolescente foi encaminhado ao necrotério do Hospital Getúlio Vargas. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Presidente do Flamengo-PI, Rubens Gomes informou que prestará assistência à família do garoto. O treino da base, que estava previsto para esta terça-feira (11), foi cancelado.