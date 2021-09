Jogador de 41 anos é xingado por time rival: 'Defunto, vagabundo'

O atacante Eduardo, do Piauí Esporte Clube, foi alvo de xingamentos durante a partida do time contra o Oeirense, no último domingo (26), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Piauiense. O jogador de 41 anos levou o cartão vermelho durante o jogo e, ao sair de campo, sofreu várias ofensas, como "defunto" e "vagabundo".

O atleta teve um desentendimento com Amilton, zagueiro do Oeirense, no fim do segundo tempo. Os dois levaram o cartão vermelho e, irritados, continuaram batendo boca. A confusão causou a paralisação do jogo por mais de três minutos.

Enquanto o tumulto acontecia em campo, Eduardo era cada vez mais xingado. "Você está aposentado, idoso"; "defunto, defunto. Tu é um defunto"; "Eduardo, tu tem muito é chifre"; "vai para o jogo, deixa o Eduardo para lá"; "Eduardo, ex-jogador, defunto" foram algumas das ofensas proferidas.

A entrada de torcida nos estádios do Piauí ainda não é permitida, por causa da pandemia da covid-19. Desta forma, somente pessoas credenciadas podem ter acesso às cabines ou áreas reservadas. Os xingamentos partiram do lado do Oeirense.

Ao sair para o vestiário, Eduardo percebe os xingamentos. Ele coloca a mão no ouvido e diz “dois anos chorando", em referência ao tempo que o Oeirense tenta subir de divisão. Com o empate em 0x0 entre os times, no estádio Albertão, em Teresina, o 'Cachorro Louco' conseguiu o acesso.

Em nota, o Oeirense lamentou o episódio. Segundo o clube, um patrocinador e convidado do clube foi o responsável pelos ataques a Eduardo. A agremiação não revelou nomes, mas disse ter tomado "as devidas providências"

"A Associação Atlética Oeirense vem por meio desta nota repudiar o acontecimento na tarde de ontem, por falta de respeito ao atleta Eduardo, um dos maiores jogadores da história do futebol Piauiense. O ocorrido foi por parte de um patrocinador e convidado do clube, que não faz parte da diretoria, deixamos aqui o nosso pedido de desculpas ao atleta. Sendo que a diretoria já tomou as devidas providências", informou.

O Piauí Esporte Clube também se manifestou e emitiu nota de repúdio.

"Quando se retirava do gramado, Eduardo foi insultado pelos dirigentes do Oeirense com palavras chulas impublicáveis, atingindo sua honra e, por extensão, a de sua esposa. [...] Os dirigentes do Oeirense precisam saber o que são críticas de torcedores e o seu limite, para não macularem a honradez de cidadãos de bem, faltando-lhes com o devido respeito. Acreditamos que tal postura não seja representativa do povo de Oeiras pelo qual expressamos o nosso mais profundo respeito".

Hoje aos 41 anos, Eduardo foi vice-campeão brasileiro da Série D com o River-PI, em 2015. Antes, passou mais de uma década na Europa, e, em 2008/2009, se tornou herói pelo Guingamp, com o título da Copa da França. Na final contra o Rennes, o atacante anotou os dois gols da virada por 2x1, no Stade de France, em Paris.

O jogador também acumula passagens pelos franceses Lens, Ajaccio e Metz e pelo suíço Grasshopper. No Brasil, atuou pelo Fortaleza, Campinense, Altos, Treze e Fluminense-PI.