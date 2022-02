Jogador de 46 anos volta a atuar após mais de uma década suspenso

O atacante Francesco Flachi é o protagonista de uma história de redenção no futebol italiano. Há 12 anos, ele recebia uma suspensão de mais de uma década, por se tornar reincidente em um teste positivo para cocaína. Mas, com o fim do enorme gancho em janeiro, retornou aos gramados neste fim de semana, aos 46 anos.

Flachi entrou em campo para defender o Signa 1914, uma equipe semiprofissional da quinta divisão da Itália. Ele atuou por 30 minutos no último domingo (13), no empate em 2x2 com o Prato 2000, e não escondeu a emoção após a partida.

"No começo, me senti meio tonto. Não durmo há uma semana devido à tensão. Agora, estou tão feliz que quero agradecer a todos que me fizeram sentir como antes, um jogador de futebol", disse.

"É o meu renascimento. Esta é a prova de que eu também me reconstruí", completou.

Atleta profissional nas décadas de 1990 e 2000, Flachi foi revelado pela Fiorentina, mas ganhou grande destaque na Sampdoria, clube do qual é um dos 10 maiores artilheiros da história. Em 2007, quando ainda estava no time de Gênova, foi pego no exame antidoping por uso de cocaína e recebeu suspensão de dois anos.

Como consequência, o contrato do atacante com a Sampdoria foi rescindido. Ele retornou aos gramados em 2009, pelo Empoli, e, no mesmo ano, assinou com o Brescia. Mas testou novamente positivo para cocaína. Por ser reincidente, Flachi foi suspenso dos gramados por 12 anos, a partir de janeiro de 2010.

A punição só chegou ao fim no início de 2022, quando o jogador decidiu retomar a carreira, mesmo aos 46 anos de idade. Ele deve seguir atuando como atleta até o fim da atual temporada, quando deve finalmente aposentar as chuteiras. Em maio, Flachi tem planos de começar um curso para se tornar treinador.