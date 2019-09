Jogador de basquete é morto por casal de adolescentes no interior de SP

Samuel Campos era considerado uma promessa do esporte (Foto: Acervo pessoal)

Um jogador de basquete de 18 anos foi atraído para uma emboscada e agredido com 30 facadas por um casal de adolescentes, no sábado, 14, em Piedade, cidade do interior de São Paulo. A vítima, Samuel Rodrigues de Carvalho Campos, que também teve parte do corpo queimada pelos agressores, morreu na madrugada desta segunda-feira, 16, no Hospital Regional de Sorocaba (SP).

O crime brutal chocou os moradores da cidade, onde Samuel integrava uma equipe local de basquete. Segundo a família, o rapaz era sondado por equipes profissionais. A mãe do jovem, Andrea Carvalho Campos, que estava no hospital quando o filho morreu, fez um apelo por justiça.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que Samuel teria saído algumas vezes com uma garota de 17 anos, o que provocou ciúme no namorado dela, de 15, que decidiu se vingar. Ele convenceu a jovem a atrair o atleta para um parque municipal, onde o rapaz foi surpreendido pelo agressor, que o atingiu com uma faca. Uma das facadas perfurou o pulmão da vítima. O casal, que teria sido ajudado por um terceiro adolescente, ainda ateou fogo ao corpo do jovem.

Samuel foi socorrido pela Guarda Civil Municipal, passou pela Santa Casa de Piedade e foi transferido para o hospital de Sorocaba, em estado grave. A morte, em decorrência dos ferimentos, foi confirmada às 4h30 desta segunda.

O casal de adolescentes foi preso pela Polícia Militar logo após o crime, ainda no parque. O rapaz alegou inicialmente que sua namorada havia sido vítima de tentativa de estupro, mas depois admitiu os motivos reais do crime. Ele e a jovem foram levados para a Fundação Casa.

A polícia investiga a participação de um terceiro adolescente no crime. Uma mochila com um isqueiro e duas facas encontradas no local do ataque foi levada para perícia.