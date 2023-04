Jogador de futebol é morto a tiros durante partida na Bahia

Um rapaz de 27 anos foi assassinado a tiros, neste sábado (8), no povoado de Baraúna, em Barreiras, no Oeste da Bahia. Mairon Luiz Nogueira Lima foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto aguardava para jogar futebol em um campo de várzea no povoado.

O crime aconteceu no final da tarde. Segundo fontes ouvidas pelo Blog do Braga, Mairon aguardava para entrar em campo, com o uniforme e a chuteira do clube, quando um suspeito se aproximou e efetuou os disparos. Ele morreu no local. O suspeito fugiu em seguida.

O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) onde deve passar por perícia. A Polícia Civil informou que a autoria e a motivação do crime ainda são investigadas.

A 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras) investiga o crime.