Jogador de futebol morre após pancada na cabeça durante partida

Sofiane Loukar, jogador de futebol do MC Saida, da segunda divisão da Argélia, morreu no último sábado (25), durante a partida contra o ASM Oran, após receber uma pancada na cabeça, segundo informações da imprensa local.

Loukar, de 30 anos, caiu, após saltar para disputar uma bola de cabeça com um atleta adversário, em partida disputada no Estádio Habib Bouakeul em Orã. O choque aconteceu e o atleta foi atendido pelos médicos de seu clube.

O lance foi aos 26 minutos do primeiro tempo de uma partida válida pela décima rodada da Ligue 2 da Argélia. Depois de receber os primeiros socorros, Loukar voltou ao campo, antes de ter um colapso dez minutos depois e não se levantar mais do gramado, relatou o jornal 'el Khabar'.

O presidente da Liga Nacional de Futebol Amador (LNFA), Ali Malek, ficou chocado com a tragédia e ofereceu toda assistência para a família do de Loukar, que, segundo seu prontuário, não apresentava anormalidades para a prática do futebol de alto nível.