Jogador de rugby morre após choque de cabeça durante jogo

Uma tragédia deixou o rugby na Argentina de luto. Lucas Pierazzoli, jogador do Hurling Club, de Buenos Aires, faleceu após sofrer um choque de cabeça durante uma partida. O atleta, de 28 anos, chegou a ser hospitalizado, mas teve a morte cerebral confirmada no último domingo (3).

O lance fatal aconteceu durante o jogo do Hurling contra o Sitas, realizado no sábado (2), pela terceira divisão da modalidade. Durante um ataque de seu time, Pierazzoli se choca com um rival em uma disputa e desmaia no gramado.

Sem que a gravidade fosse percebida, a partida continua por alguns instantes, até enfim ser interrompida. De acordo com o jornal Clarín, os médicos das duas equipes atenderam o jogador, assim como outros três profissionais que acompanhavam o jogo.

Segundo o diário Olé, Pierazzoli ficou desacordado por 40 minutos. Foram feitas algumas tentativas para reanimar o atleta, que foi levado ao hospital por uma ambulância. Foi constatado que o argentino fraturou algumas vértebras, e que sua medula espinhal estava comprometida. No domingo, ele teve a morte cerebral confirmada.