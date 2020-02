O River-PI entra em campo nesta quarta-feira (12), às 16h, contra o Timon pelo Campeonato Piauiense. Ontem, a concentração dos jogadores teve cenas fora do comum e com uma boa dose de emoção. A noiva do lateral Mateus Müller, Eryanne Lima Santana, contou com a ajuda dos outros jogadores para contar que está grávida. A cena foi filmada e postada na conta oficial do Instagram do River-PI. Veja a seguir: