Jogador detona técnico, abusa de palavrões e entrevista viraliza

Os jogadores de futebol costumam a ser protocolares nas entrevistas à beira do campo. Mas esse não foi o caso do atacante Anderson, do Liberdade. O atleta não escondeu a irritação e criticou as decisões do técnico do time, Bismarck da Conceição, com direito a palavrões.

O caso aconteceu no jogo contra a Juventus, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Marabaense, que acontece no interior do Pará. O Liberdade vencia a partida por 2x0 mas, nos 20 minutos finais, o rival igualou o placar e levou o duelo para os pênaltis. Ao ser perguntado sobre o que tinha ocorrido com a equipe, Anderson soltou o verbo.

"Creio que (foi) substituição errada. Sou consciente do que estou falando. O meu treinador mexeu errado. Ele, como nosso superior, tem que prestar atenção nas peças que ele vai mexer pra não acontecer essa p**** que aconteceu aqui. Estou sendo realista, sou jogador, sei onde está o erro. Vamos partir pra p**** dos pênaltis e ganhar esse c******!", desabafou.

Sem graça, o repórter devolveu a transmissão para o narrador e o comentarista com um “Beleza. Ele está bastante nervoso aqui...”.

Para a tristeza de Anderson, a Juventus se deu melhor nos pênaltis, e o Liberdade foi eliminado. A partida foi realizada no Estádio Zinho Oliveira, na última terça-feira (26).