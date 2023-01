Jogador deve sair para que CR7 atue no Al Nassr; time tem Talisca

Cristiano Ronaldo foi apresentado e já até falou como o mais novo jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita. Mas, para que o craque possa fazer sua estreia, o clube terá que resolver um problema: mandar embora algum dos estrangeiros que possui no elenco.

Isso acontece por causa de uma regra da Federação de Futebol do país, que estabelece um limite de oito jogadores 'gringos'. CR7 seria o nono e, por isso, tem seu registro impossibilitado.

"O Al-Nassr ainda não o inscreveu porque não há vaga para jogador estrangeiro. Um jogador estrangeiro deve sair para que Ronaldo seja inscrito, seja por transferência ou rescisão contratual por mútuo consentimento", informou à agência de notícias AFP um dirigente do clube, que pediu para não ser identificado.

Um dos estrangeiros no elenco é Anderson Talisca, ex-jogador do Bahia. O atacante está no Al Nassr desde maio de 2021 e interagiu bastante com CR7 no primeiro treino do português no clube. Os dois fizeram um trabalho de finalizações no estádio Mrsool Park, casa do clube, e Cristiano marcou um belo gol de canhota, o que levou o público presente ao delírio.

Cristiano Ronaldo doing the shooting drills with Brazilian Anderson Talisca.



Some finish that, to be fair. #HalaRonaldo pic.twitter.com/jnPhkswX6t — John McAuley (@_JMcAuley) January 3, 2023

Além de Talisca, há mais um brasileiro no Al Nassr: o volante Luiz Gustavo. O mais cotado para deixar o time e abrir espaço para a inscrição de Cristiano Ronaldo, porém, é o meia uzbeque Jalaluddin Masharipov.

Os outros estrangeiros do Al Nassr são: o goleiro colombiano David Ospina, o zagueiro espanhol Álvaro González, o defensor marfinense Ghislain Konan, o meia argentino Gonzalo Pity Martínez e o atacante camaronês Vincent Aboubakar.

O primeiro jogo do clube após a contratação de CR7 seria nesta quinta-feira (5), contra o Al-Tai, pela liga da Arábia Saudita. Mas o duelo foi adiado em 24h por causa da forte chuva e condição climática ruim que afetam a cidade de Riade, onde fica o estádio Mrsool Park.

Além de não poder ser inscrito, Cristiano Ronaldo ainda vive outra indefinição sobre sua estreia no Al Nassr. Segundo a imprensa inglesa, o craque português não poderia ser relacionado para a partida contra o Al-Tai já que teria que ficar dois jogos sem atuar. Ele foi punido pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) por derrubar o celular da mão de um torcedor do Everton.

Como rescindiu o contrato com o Manchester United antes de cumprir a punição no Campeonato Inglês, ele deveria estar suspenso na Arábia Saudita. Mas, de acordo com o jornal britânico Daily Mail, o clube árabe recebeu um certificado de liberação internacional do atacante, e teria esperanças de conseguir a liberação para a estreia por meio de tal documento.