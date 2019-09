Jogador do Barcelona B faz golaço digno de inveja de Messi; vídeo

Revelação do Barcelona, o jovem Álex Collado, de 20 anos, anotou um gol tão lindo no último domingo (29) que deve ter deixado até Lionel Messi, estrela do clube, surpreendido. Para se ter noção, durante o lance, o jogador se livrou de seis marcadores, deu duas canetas no adversário e finalizou de calcanhar.

A pintura aconteceu na partida entre o Barça B e o Atlético Levante, no último domingo (29), com vitória do time catalão por 2 a 0. O duelo foi válido pela Segunda Divisão B da Espanha, equivalente à terceirona do país.

Veja o vídeo:

???? El golàs d'Álex Collado

???? El golazo de Collado

???? Estadi Johan Cruyff pic.twitter.com/Ka0VbR47UK — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) 29 de setembro de 2019

Atualmente, o Barcelona B está na quinta colocação do torneio, com 11 pontos. O atual líder é o Andorra, com 13. Álex, aliás, já atuou pelo grupo principal uma vez, quando entrou no fim da derrota da equipe contra o Celta, na temporada passada, por 2x0.