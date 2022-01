Jogador do Bayern descobre problema no coração após ter covid-19

O lateral-esquerdo Alphonso Davies será afastado por algumas semanas do Bayern de Munique. Após exames médicos, o jogador de 21 anos foi diagnosticado com miocardite leve, e ficará de fora dos próximos compromissos para tratar do problema no coração. Não há prazo para o retorno do atleta às atividades.

O anúncio foi feito pelo técnico da equipe, Julian Nagelsmann, na entrevista coletiva desta sexta-feira (14). "No exame de acompanhamento que fizemos com todos os jogadores infectados pela covid-19, encontramos sinais de miocardite leve. Davies está fora do treinamento e não estará disponível nas próximas semanas", afirmou.

O lateral-esquerdo testou positivo para a covid-19 no início do ano. Outros jogadores que também foram diagnosticados com a doença, como o goleiro Manuel Neuer, o zagueiro Dayot Upamecano e o atacante Leroy Sané, já voltaram aos treinamentos.

Apesar do susto, Nagelsmann tranquilizou os torcedores. segundo o treinador, o atleta ficará ausente por uma questão de precaução, até que sua condição volte ao normal. "Não é tão dramático pelo que os exames indicaram, mas ele vai precisar ficar de lado pelas próximas semanas porque isso leva um tempo para recuperar", disse.

Nagelsmann falou ainda que não conseguiu identificar se a inflamação está de fato relacionada à covid-19, mas lamentou o surto no elenco. “O fato é que ela faz (estragos) e é uma m…”, reclamou.