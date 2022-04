Jogador do Boca é procurado pela polícia após atropelar ex-mulher

Eduardo Salvio, atacante argentino e camisa 10 do Boca Juniors, está sendo procurado pela polícia após a acusação de ter atropelado a ex-mulher. Magui Aravena, antiga companheira do atleta, fez uma acusação formal às autoridades de Buenos Aires nesta quinta-feira, quando o caso teria ocorrido.



De acordo com o Olé, principal diário esportivo da Argentina, Aravena teria encontrado Salvio em seu carro com outra mulher. Ela teria se posicionado na frente do veículo para chamar o atleta de 31 anos para conversar. Foi quando ele teria acelerado o carro.



Ainda de acordo com a publicação, Aravena sofreu lesões na perna direita e foi levada para um hospital Argerich, próximo do bairro de Puerto Madero, onde ocorreu o incidente. A mulher, que é mãe dos filhos do jogador, o denunciou por "violência de gênero".



As autoridades de Buenos Aires continuam procurando o jogador. Segundo o Olé, câmeras de segurança da região flagraram o momento do atropelamento. Nas imagens, é possível ver o atleta fugindo no automóvel após o incidente.



Revelado pelo Lanús, Salvio fez sucesso no futebol europeu com a camisa do Benfica, de Portugal. Ele fez parte do elenco da Argentina na Copa do Mundo de 2018, retornando ao país natal no ano seguinte para defender o Boca Juniors. A última vez que ele entrou em campo foi na terça-feira desta semana, no duelo contra o Always Ready pelo Grupo E da Copa Libertadores, o mesmo do Corinthians.