Jogador do Boca Jrs é acusado de estupro e tentativa de homicídio

O atacante Sebastián Villa, do Boca Juniors, virou destaque nas páginas policiais nesta sexta-feira (13). O jogador foi acusado de estupro e tentativa de homicídio, de acordo com o jornal La Nación. O crime teria ocorrido no dia 26 de junho do ano passado.

Em depoimento, a suposta vítima afirma que Villa abusou sexualmente dela e, depois, tentou matá-la em sua casa na localidade de Canning, em Buenos Aires. Ela definiu o atacante como "uma pessoa violenta e agressiva". Ainda de acordo com a jovem, que teve sua identidade protegida, o jogador teria ingerido uma grande quantidade de álcool.

A mulher recebeu atendimento em um hospital e, depois disso, o colombiano teria oferecido 5 mil dólares para que ela não realizasse a denúncia, só feita nesta sexta-feira. Segundo o advogado da jovem, Roberto Castillo, ela só tomou a iniciativa agora porque estava com medo.

"Há provas de sobra até para se chegar a uma condenação. É um crime de extrema gravidade que tem que ser reparado com a vítima", disse Castillo, ao canal Tyc Sports.

O jogador terá que se apresentar à polícia, em data ainda a ser definida, para responder a perguntas.

Essa não é a primeira vez que Sebastián Villa aparece no noticiário policial. Em 2020, sua então namorada, Daniela Cortés, o acusou de violência doméstica. O atacante chegou a ser afastado do elenco do Boca Juniors, mas foi reintegrado mais tarde. De acordo com jornais argentinos, o fato foi levado a julgamento no ano passado, e ainda está em andamento.