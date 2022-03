Jogador do Bordeaux é flagrado roubando chuteiras no vestiário

O Bordeaux, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Francês, tem passado por dias agitados. De acordo com a RMC Sport, da França, um jogador da equipe principal foi flagrado roubando chuteiras do vestiário.

O jogador que cometeu o crime não teve o nome divulgado e teria sido desmascarado pela própria namorada, que contou aos outros atletas. As chuteiras roubadas eram vendidas pelo jogador na internet.

Ao saber do crime, os outros atletas do Bordeaux decidiram que o infrator não poderia mais continuar as atividades com o restante do elenco.

Ainda segundo a RMC Sports, o jogador foi suspenso por um jogo pela diretoria do clube e recebeu uma pesada multa financeira. Mesmo assim, o elenco achou a punição branda. O Bordeaux é o lanterna do Campeonato Francês, com 22 pontos.