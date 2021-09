Jogador do Chile é ameaçado de morte por desempenho da seleção

Volante da seleção do Chile, Gary Medel foi ameaçado de morte nas redes sociais. O jogador recebeu uma mensagem alarmante de uma pessoa, que o questionava sobre a falta de gols da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

"Faça gols 'po weon' (algo como "idiota") ou eu mando matar você", disse o internauta, que enviou a mensagem para Mendel no direct do Instagram, com o usuário @Jvvwaava. Além da ameaça, a conta, que contém a fotografia de uma mulher, também escreveu uma série de grosserias contra o jogador.

"Muito legal, essa pessoa", respondeu o volante, que atua no time italiano Bologna.

Medel é um dos integrantes da geração que conquistou a Copa América em 2015. Dias atrás, ele chegou a discutir nas redes sociais com outros usuários que também reclamaram da falta de gols da seleção chilena nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Até aqui, a equipe marcou oito vezes em oito jogos, e sofreu nove gols.

O Chile está na 8ª posição da competição, com sete pontos, e vê a zona de classificação para o Mundial do Catar longe. O Uruguai, que fecha o G4, tem 12 pontos. A 5ª colocação, que leva à repescagem internacional, é ocupada pela Colômbia, com 10 pontos.