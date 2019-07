Jogador do Guarani quase chega às vias de fato com torcedor; veja

O clima esquentou na tarde desta terça-feira (16). O zagueiro Ferreira, do Guarani, discutiu feio com torcedores bugrinos e precisou ser contido por um segurança do clube.

A torcida do clube foi até o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), para protestar contra a má fase da equipe, que atualmente está na 18ª posição da Série B.

O clima esquentou de verdade quando Ferreira começou a discutir com um torcedor. No começo do diálogo, o atleta diz que "jogou todos os jogos" e que "se mata por essa camisa". Ao ouvir a negativa do torcedor para a segunda afirmação, a conversa começou a esquentar. "Não é justo, não é justo", rebateu o jogador.

Em um segundo momento, Ferreira já aparece contido por um segurança do clube, que precisou tirar o zagueiro da confusão para evitar algo mais grave.

Ferreira treinou normalmente nesta quarta-feira e, em nota enviada pelo clube ao UOL, foi dito que o assunto será resolvido internamente. O Guarani volta a campo no sábado (20), quando visita o quinto colocado Botafogo-SP em Ribeirão Preto, às 19h (de Brasília), pela décima rodada da Série B.

Veja abaixo o momento da discussão: