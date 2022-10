Jogador do Juazeirense é morto durante comemoração das eleições

O jogador de futebol Felipinho, que defendia a equipe sub-20 da Juazeirense, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (31). Felipe Rocha de Sá Nunes, 19 anos, estava comemorando o resultado do segundo turno das eleições, em Juazeiro, quando foi baleado.

Felipinho foi levado para o Hospital de Traumas na cidade de Petrolina, em Pernambuco, mas não resistiu. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade.

A Juazeirense lamentou a morte do atleta nas redes sociais. "Jovem, promissor, cheios de sonhos. Nos despedimos de Felipinho, craque de bola que fazia parte da equipe Sub-20 do Cancão de Fogo. Que Deus dê o descanso eterno e o conforto aos amigos e familiares do jovem atleta", postou a Juazeirense no Instagram oficial do clube.