Jogador do Lokomotiv Moscou morre durante treino em casa

Innokenty Samojvalov, jogador do Lokomotiv Moscou, da Rússia, de 22 anos, morreu na segunda-feira (20), vítima de insuficiência cardíaca, durante uma sessão de treinamento individual, em sua casa, onde cumpria isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus.



"Ele passou mal durante a sessão de treinamento individualizado. Estão tentando esclarecer as circunstâncias (da morte do jogador)", disse o clube russo, em comunicado oficial divulgado na segunda-feira.



Samojvalov chegou à equipe moscovita em 2015 e, nesses cinco anos, não teve oportunidade de atuar com o elenco principal. Atualmente, o atleta defendia a camisa do Kazanka, time filiado ao Lokomotiv Moscou, que atua nas divisões secundárias do país.



"É horrível. Se os médicos lhe permitiram treinar, então, provavelmente, ele não possuía quaisquer problemas. Escreveram (no laudo médico) insuficiência cardíaca", disse o treinador Alexandr Grishin, à agência de notícias russa RIA Nóvosti.



A União de Futebol da Rússia, que suspendeu todas as competições nacionais até 31 de maio por conta da pandemia, emitiu uma mensagem de condolências ao falecimento de Samojvalov. O jogador deixa esposa e um filho.