Jogador do Manchester City é detido após denúncias de estupro e assédio sexual

O lateral-esquerdo Benjamin Mendy, do Manchester City, foi detido na Inglaterra nesta quinta-feira (26), após ser acusado de estupro e assédio sexual. A polícia do condado de Cheshire divulgou um comunicado confirmando as denúncias, feitas por três vítimas, todas com idades entre 16 e 18 anos.

Os casos teriam acontecido entre outubro de 2020 e agosto desse ano. A polícia informou que manterá o jogador de 27 anos em custódia até que ele seja levado a julgamento, marcado para a próxima sexta-feira (27). De acordo com a nota, ele é alvo de quatro acusações de estupro e uma de assédio sexual.

O Manchester City informou que Mendy foi afastado e suspenso do clube enquanto ocorrem as investigações.

“O Manchester City pode confirmar que, após ser acusado hoje pela polícia, Benjamin Mendy foi suspenso enquanto se aguarda uma investigação. O assunto está sujeito a um processo legal e, portanto, o clube não pode fazer mais comentários até que o processo seja concluído”, diz a nota.

Mendy está em sua quinta temporada no City. Ele chegou ao clube em 2017, após ser contratado junto ao Monaco. Em 2021, foi titular nos dois primeiros jogos do time, contra o Leicester City, na Supercopa da Inglaterra, e contra o Tottenham, pela estreia na Premier League.