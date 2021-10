Jogador do PSG é assaltado por prostituta em semáforo na França

O meia Ander Herrera, do Paris Saint-Germain, foi assaltado na noite da última terça-feira (26). O roubo aconteceu após o jogador parar com seu veículo em um semáforo no parque público Bois de Boulogne, no oeste da capital francesa. A informação foi publicada pelo jornal Le Parisien.

Inicialmente, o atleta não teve seu nome revelado. Mas, depois, a agência de notícias AFP confirmou que se tratava de Herrera. A comitiva do espanhol confirmou a identidade dele e e reforçou que não houve violência durante o assalto. O jogador voltava de um workshop no Parque dos Príncipes.

Segundo o Le Parisien, quando o meia parava seu carro em um sinal vermelho, uma prostituta entrou no veículo e tirou uma carteira e um celular que estavam no compartimento de passageiros. A garota de programa ainda exigiu que o atleta a levasse até um local específico como condição para devolver o celular.

Herrera contou que ela segurava um objeto em uma das mãos que poderia servir como uma arma. De acordo com o Le Parisien, a região onde ocorreu o assalto é tida como uma das mais perigosas da capital francesa.

"Ander Herrera estava voltando do Parc des Princes (estádio do PSG, próximo ao Bois de Boulogne), onde participou de um 'workshop', uma série de operações com patrocinadores do PSG, como acontece várias vezes ao longo da temporada", disse uma pessoa do estafe do jogador à agência AFP.

"Para voltar para casa, passava pelo Bois de Boulogne, e em um semáforo, uma pessoa entrou em seu veículo e agarrou o telefone e a carteira, que estavam à vista. Ander Herrera disse: 'te dou 200 euros (cerca de R$ 1,2 mil), mas me devolve a minha carteira e o meu telefone', depois deixou a pessoa um pouco mais longe e chamou a polícia", continuou.

Ainda segundo a pessoa da comitiva, se o jogador tivesse algo a esconder, ele não teria avisado a polícia.