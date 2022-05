Jogador do PSG se recusa a participar de ação contra homofobia

Neste último fim de semana, o volante Gana Gueye, do Paris Saint-Germain, se envolveu em uma polêmica após recusar-se a participar de uma campanha contra a homofobia, promovida pela Ligue 1, envolvendo todos os clubes franceses. Segundo informações do jornal Le Parisien, o senegalês de 32 anos alegou teria motivos religiosos para se negar a fazer parte da ação.

O ato consistia em colocar os nomes e números dos atletas nas camisas nas cores do arco-íris, em alusão à bandeira LGBTQIA+. Essa campanha, que acontece anualmente, faz menção ao Dia Mundial Contra a Homofobia, celebrado no dia 17 de maio. Na última temporada Gueye não participou das partidas que estavam próximas a data comemorativa.

Veja como foi feita a homenagem:

A repercussão do caso não foi positiva para o atleta, que foi criticado por instituições e figuras políticas da França. Valérie Pécresse, política francesa, pediu uma punição para o volante do PSG e disse que "um jogador de futebol, em especial do PSG, são figuras de identificação para os nossos jovens. Eles têm o dever de servir de exemplo".

Já a Rouge Direct, a associação francesa contra a homofobia no esporte, também mostrou descontentamento com a escolha do jogador. “Homofobia não é uma opinião, mas um crime. A LFP (Confederação Francesa de Futebol) e o PSG têm que pedir para Gana Gueye se explicar, e rapidamente. E sancioná-lo se necessário”.



O atleta ainda não se manifestou sobre o caso até a tarde desta segunda-feira (16).