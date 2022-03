Jogador do Vasco é assaltado e tem carro roubado perto de estádio

O volante Zé Gabriel, do Vasco, foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro. O jogador teve o carro roubado na noite de quinta-feira (3), quando passava perto do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, pela Linha Amarela. Apesar do susto, o atleta passa bem e, inclusive, treinou normalmente nesta sexta-feira (4).

O crime aconteceu logo após o volante desembarcar no Aeroporto Internacional Galeão junto com a delegação vascaína. O time voltava de Araraquara (SP) após a vitória por 1x0 sobre a Ferroviária, pela Copa do Brasil. No retorno para casa, quando dirigia pela via expressa, Zé Gabriel foi surpreendido por bandidos.

O Vasco se manifestou sobre o caso, e afirmou que o jogador prestou Boletim de Ocorrência ainda na quinta-feira (3), acompanhado por funcionários do clube. Segundo o site ge, ele já conseguiu recuperar o veículo.

Veja a nota oficial do Vasco:

"O Vasco da Gama informa que o atleta Zé Gabriel foi vítima de assalto na noite desta quinta-feira (03/03), momentos após desembarcar no Rio de Janeiro vindo de Araraquara (SP).

O jogador teve o carro roubado, mas passa bem e se apresenta normalmente nesta sexta-feira (04). Acompanhado por profissionais do clube, Zé Gabriel se dirigiu à delegacia para prestar depoimento e registrar o Boletim de Ocorrência.

O Vasco da Gama lamenta o ocorrido e comunica que vem prestando apoio ao atleta através dos Departamentos de Futebol e Jurídico".