Jogador do Vasco é preso por ameaçar esposa grávida com arma

Jogador do Vasco, Carlos Palacios foi preso na madrugada desta sexta-feira (25), no Chile, acusado de violência doméstica. Segundo a imprensa local, o meia foi detido por ameaçar matar a esposa, que está grávida, utilizando uma arma de fogo. O clube brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

O jogador seguirá detido enquanto aguarda a decisão do Ministério Público do Chile. Por enquanto, foi determinado o acompanhamento policial da vítima pelos próximos 30 dias.

O casal tem um filho de dois anos. De acordo com os sites La Tercera e El Dia, Palacios foi à casa da esposa buscar o menino, e o casal discutiu. Durante a briga, o jogador teria ameaçado matá-la com uma arma. O meia passa férias no Chile, seu país, com o fim da temporada 2022 do futebol brasileiro.

A denúncia acontece no momento em que o jogador negocia com o Colo-Colo uma possível transferência para a próxima temporada. Palacios, de 22 anos, foi contratado em abril pelo Vasco. Ele fez 24 jogos com a camisa cruz-maltina, marcando um gol e dando uma assistência.