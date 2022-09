Jogador do Vasco registra ocorrência após receber ameaças

Em mais um caso lamentável de ameaças a jogadores de futebol e seus familiares, o lateral-esquerdo do Vasco, Edimar, registrou um Boletim de Ocorrência em uma delegacia na zona oeste do Rio de Janeiro nesta segunda-feira.



Além de ter procurado a polícia, o atleta usou as redes sociais para expor o caso. Em sua conta no Instagram, Edimar relatou o episódio e apresentou prints das ameaças, que foram encaminhadas para sua mulher, que também recebeu imagens de armas do acusado



Posteriormente, o atleta publicou um compilado das ameaças e da situação, apresentando prints das conversas com o acusado, além de uma nota comentando o ocorrido. Edimar foi chamado de "inútil" e "burro", com ameaça à vida: "merece morrer."



"Não fomos os primeiros e infelizmente não seremos os últimos! Mas enquanto nos calarmos coisas como essas vão continuar acontecendo! Não dá pra agir como se nada estivesse acontecendo porque isso não é normal!!!", escreveu o atleta.



Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Vasco repudiou o episódio e informou que está dando assistência ao jogador no momento.



"O Vasco da Gama repudia veementemente as ameaças sofridas pelo lateral Edimar e seus familiares através das redes sociais nas últimas semanas. O clube reforça seu compromisso na luta contra todos os tipos de violência e informa que está dando todo suporte necessário ao atleta", escreveu o clube.