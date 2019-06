Jogador do Vasco, Thalles Penha morre em acidente de moto no Rio

O jogador Thalles Lima de Conceição Penha, 24 anos, morreu na madrugada deste sábado (22), após um grave acidente de moto na cidade de São Gonçalo, que fica na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Na colisão, o jovem Yuri Martins, 27 anos, também ficou ferido e morreu no local. outras três vítimas ficaram feridas. Segundo as informações iniciais, algumas pessoas teriam sido atropeladas.

Revelado pelo Vasco, Thalles defendia, atualmente, a Ponte Preta. Ele estava emprestado ao time para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante voltava de um baile funk quando a moto em que estava colidiu com outra motocicleta, no bairro de Monjolos.

Thalles ainda chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos.

Através das redes sociais, o Vasco lamentou a morte do atacante. "Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil", declarou o time, em seu perfil oficial no Twitter.