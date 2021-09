Jogador é acusado pela esposa de forçar sexo oral após funeral da filha

O jogador de hóquei Evander Kane, do San Jose Sharks, é acusado pela esposa, Anna Kane, de uma série de episódios de violência doméstica e sexual. Segundo o jornal The Mercury News, dos Estados Unidos, ela entrou com uma ordem de restrição contra o atleta, além do pedido do divórcio.

Ainda de acordo com a publicação, Anna relatou que a violência começou "com abusos verbais" no início do casamento, e foi escalando com o tempo. "Acabei me tornando seu saco de pancadas”, diz no processo, movido no Tribunal de Família do Condado de Santa Clara, na Califórnia.

Em um dos momentos mais assustadores, Anna afirma que Evander a forçou violentamente a fazer sexo oral nele após o funeral da filha recém-nascida do ex-casal, que morreu depois de nascer prematura, em março de 2019.

Dias depois, ela teria sido obrigada a ter relações sexuais. "Evander novamente me forçou, contra minha vontade, embora eu não tivesse me curado”. O processo ainda diz que, quando ela protestou, o jogador afirmou: “você não pode estuprar sua esposa”.

Esta não é a primeira acusação contra Evander. O jogador chegou a ser investigado pela Liga Nacional de Hóquei (NHL) pelo seu vício em apostas. A organização queria saber se ele teria feito apostas em jogos de hóquei, o que não foi comprovado.

Anna afirma que, durante uma discussão do ex-casal sobre o vício do atleta, uma outra filha teria levado um soco. A agressão aconteceu quando ela estava amamentando a bebê.

"Evander tentou me dar um soco no rosto, mas ele acabou batendo no rosto [da criança], imediatamente fazendo-a chorar e chorar incontrolavelmente", diz, no processo. Nos documentos, Anna relata que está grávida de mais um filho do jogador, que nascerá no início de 2022.

Segundo o The Mercury News, o advogado de Evander Kane, Travis Krepelka, nega as acusações contra o cliente. "Evander nega ter abusado da Sra. Kane ou de sua filha Kensington, a quem ele preza".