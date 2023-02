Jogador é agredido por torcedor, revida e acaba expulso; veja

A última rodada do Campeonato Colombiano foi marcada por uma cena de violência na partida entre Millonarios e Tolima. O meia Cataño, do Millonarios, foi agredido por um torcedor, que invadiu o campo. O episódio aconteceu pouco antes do início do duelo, quando os dois clubes aguardavam apenas o apito do árbitro.

???????? Daniel Cataño, do Millionarios, é agredido por torcedor do Tolima, revida e acaba expulso



???? Millionarios abandona o jogo, agressor é preso e a partida é suspensapic.twitter.com/03nd8QtbP4 — FutbooBR ???????? (@FutbooBR) February 13, 2023

Após ter sido agredido com um empurrão, Daniel Cataño correu atrás do torcedor e revidou a agressão. Ele, no entanto, acabou sendo expulso pela atitude violenta. A decisão da arbitragem revoltou os jogadores do Millonarios.

Os atletas decidiram abandonar a partida alegando falta de segurança. O jogo foi suspenso e a Federação Colombiana deve resolver o problema nos próximos dias. O torcedor agressor foi identificado e detido pelos seguranças do estádio.