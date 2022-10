Jogador é barrado em banco na Itália: 'Não é lugar para você'

O atacante Duván Zapata, que atua na Atalanta e na seleção colombiana, passou por uma situação lamentável na Itália. O jogador foi vítima de racismo em um banco na cidade de Bergamo, no norte do país. Ele se dirigiu à agência para se encontrar com seu consultor financeiro, mas acabou barrado na entrada.

De acordo com o jornal Corriere della Sera, seguranças teriam impedido o ingresso do atacante.

"Onde pensa que vai? Vá a outro lugar, que isto não é um lugar para pessoas como você", disse um vigilante para o atleta.

O caso aconteceu na Fideuram, um banco privado que tem sede na Piazza Matteotti. Zapata, de 31 anos, ainda tentou amenizar a situação, explicando que era jogador de futebol, mas não funcionou. Ele só conseguiu entrar na agência depois da intervenção de um gerente.