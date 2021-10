Jogador é encontrado morto aos 31 anos dentro de carro na Grécia

O lateral esquerdo Nikos Tsoumanis, de 31 anos, foi encontrado morto dentro de seu carro, nesta terça-feira (5), na Grécia. O jogador, que defendia o Makedonikos, estava desaparecido e era procurado pela polícia. O corpo foi localizado próximo ao porto de Nea Krini, em Calamária, a cerca de 15 km de Tessalônica.

De acordo com a imprensa grega, relatos médicos e forenses constataram que a causa da morte do atleta foi sufocamento. As investigações sobre o ocorrido, porém, devem seguir.

Tsoumanis foi revelado pelo Makedonikos, da terceira divisão, e retornou para o time na última janela de transferências. Durante sua carreira, ele teve passagens por várias equipes do país, como o Aris de Salonica, que lamentou a morte do lateral. Ele também jogou pela pela seleção grega sub-21.