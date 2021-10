Jogador é esfaqueado por dirigente após suposta briga por farinha

Um jogador do CDC Novo Aripuanã teria sido esfaqueado por um dirigente do clube após uma suposta briga por farinha. O caso aconteceu na semana passada, na Vila Olímpica do Amazonas, onde o clube ficou alojado para a disputa da Série B do Amazonense 2021, mas um vídeo que mostra a confusão foi divulgado somente agora.

Segundo informações do site ge, um dirigente chamado Douglas teria pego a farinha que veio na marmita do atleta conhecido como Duran na hora do almoço. Uma discussão começou em seguida, e o dirigente pegou uma faca e esfaqueou o jogador. Ele chegou a ser atendido no hospital, mas não teve consequências graves e passa bem.

Ainda de acordo com o ge, o clima nos bastidores não era dos melhores. O Novo Aripuanã teve muitos problemas extracampo, além de fazer uma campanha ruim na competição, com cinco derrotas em cinco jogos, e um W.O por abandono na sexta rodada.

A Vila Olímpica do Amazonas é administrada pela Fundação de Alto Rendimento do Amazonas (Faar). Em nota, a entidade informou que os atletas ficaram 29 dias nas dependências. Também confirmou que houve uma confusão por motivos fúteis, mas não deu detalhes sobre o ocorrido.

A Faar ainda informou que o clube está impedido de acessar as dependências da Vila por tempo indeterminado, e que instaurará uma sindicância administrativa para apurar eventuais irregularidades.