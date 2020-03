Jogador escocês corta salário em 50% para evitar demissões no clube

Sobreviver no meio de uma pandemia não é fácil. Pessoas físicas são orientadas, ou até obrigadas, a ficar em casa para evitar a propagação da doença. Empresas gigantes enfrentam dificuldades e isso automaticamente quer dizer que empreendimentos médios e pequenos vivem um período desesperador.

O mesmo vale para o futebol. Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani declarou que um clube de Série A no Brasil deve suportar de dois a três meses de paralisação. Os clubes pequenos não têm tanto oxigênio: na Bahia, equipes como a Juazeirense já se desfizeram de seus elencos, presidentes de clubes do interior não sabem como seguir a vida. Na Escócia, um exemplo de solidariedade está salvando empregos do Hearts - lanterna da primeira divisão do país.

Capitão do time, o atacante Steven Naismith aceitou redução de 50% no seu salário para que o clube continue pagando seus funcionários.

Dona do clube, Ann Budge declarou que o Hearts perderia um milhão de libras (cerca de R$5,8 milhões) em receitas com a suspensão do futebol até pelo menos 30 de abril. A proprietária emitiu um comunicado pedindo a jogadores, técnico e membros da comissão técnica que aceitassem uma redução de 50% em seus vencimentos para manter os empregos de funcionários de serviços gerais e cozinha, por exemplo.

O comunicado também deu aos atletas e membros da comissão técnica a opção de encerrar o contrato em caso de negativa na redução salarial. Naismith aceitou e emitiu uma nota explicando sua decisão. O principal motivo: ele entende que o futebol já lhe deu bastante.

“Minha família e eu sentimos que, durante uma longa carreira, o futebol tem sido muito bom conosco. Portanto, eu pessoalmente sinto que posso e devo aceitar a redução de 50% no salário. Espero que isso possa contribuir de alguma forma para a sobrevivência a longo prazo do clube em um momento desafiador e para salvar empregos, especialmente daqueles que recebem menos e, portanto, serão os que mais terão dificuldade neste momento", escreveu.

Naismith em campo pelo Hearts (Foto: Divulgação)

Aos 33 anos, o jogador tem passagens por equipes da Premier League como Everton e Norwich além de uma longa passagem por um dos maiores clubes da Escócia, o Rangers, atual vice-líder do campeonato nacional.

Naismith convidou seus colegas de vestiário a seguir sua medida e aceitar a redução. Contudo, afirmou que compreende a decisão de quem não topar a sugestão.

"Sei que cada um dos meus companheiros têm circunstâncias únicas com suas finanças, casas e famílias. Posso garantir a todos que eles estão fazendo tudo que podem", disse.

A medida adotada pelo clube escocês não tem prazo determinado. Ela pode sofrer alterações caso o governo escocês anuncie planos de assistência financeira às empresas e empregados no país.