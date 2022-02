Jogador faz gol 'mão de Deus', mas técnico entrega irregularidade

A questão é que a Conference League não tem o recurso do VAR e a arbitragem, sem notar a irregularidade, confirmou o gol. Aquele seria o empate do Qarabağ, que perdeu por 3x1 na ida, na França, e precisava reverter o placar. Antes, Gueye havia marcado para o time de Marselha.

O técnico do Qarabağ, Gurban Gurbanov, porém, não deixou o erro passar em branco. Ele avisou ao juiz que Wadji tinha marcado com a mão - e, após muita reclamação de todo o Olympique, o atacante também confessou ao árbitro a irregularidade. Assim, o lance foi anulado.

Massive credit to Qarabag’s coach and captain, who told the ref in their game against Marseille that this ‘goal’ shouldn’t stand…



No VAR, but Qarabag refused the handball goal. Fair play. pic.twitter.com/e2BYsz0Nqo