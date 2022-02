Jogador italiano é expulso na estreia após urinar em campo

Uma situação no mínimo exótica aconteceu na Série D do Campeonato Italiano, na vitória da Cavese sobre a Santa Maria Cilento, por 4x3. Um jogador foi expulso por urinar durante uma partida, no gramado. Sim, isso mesmo que você leu.

O protagonista dessa história foi o zagueiro Paolo Lomasto, que havia sido recém-contratado pela Cavese. No fim da partida contra Santa Maria Cilento, ele começou a se aquecer ao lado de outros reservas. Só que, durante a atividade, teve um chamado da natureza. E não hesitou: fez as necessidades fisiológicas ali mesmo, perto da linha lateral.

O caso não passou batido pelo árbitro da partida, Alfredo Iannello. Ele percebeu a ação de Lomasto e aplicou o cartão vermelho direto. Assim, o jogador, que fazia sua estreia entre os relacionados da Cavese, foi expulso "por ter urinado no campo por destino durante a fase de aquecimento", como relatou o juiz.